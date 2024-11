Publicado 17/11/2024 14:24

Após denúncias anônimas, os três suspeitos de matar um jovem de 21 anos em Valença foram encontrados no bairro Passagem e presos na tarde da última quinta-feira (14). O crime aconteceu no dia anterior, quando a vítima foi alvejada pelos tiros enquanto subia uma escada na Praça do Alicácio.

Com os três suspeitos, a Polícia Militar apreendeu dinheiro, cartões, uma moto que teria sido usada no homicídio e outras duas irregulares. Os veículos e os suspeitos foram levados para a delegacia de Valença. De acordo com a PM, o crime teria sido motivado por uma disputa do tráfico de drogas.