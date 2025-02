Publicado 14/02/2025 12:08

Um caso de tortura contra um adolescente de 17 anos e seu irmão, de 21, está sendo investigado pela Polícia Civil de Valença. O crime aconteceu no último domingo (9), na estrada que liga Conservatória ao distrito de Santa Isabel do Rio Preto.

De acordo com a Polícia Militar, os irmãos foram agredidos por dois suspeitos após o suposto roubo de um cordão. Em depoimento, o rapaz de 17 anos disse que foi levado de casa pelos suspeitos até o local conhecido como Estrada do Túnel do Capoeirão, onde foi agredido com um pedaço de madeira e teve as mãos queimadas com borracha quente.



Em seguida, o jovem de 21 anos recebeu uma ligação na qual um dos suspeitos avisou que estava com o adolescente e mandou que ele fosse até o local, onde também sofreu agressões. Segundo os irmãos, um dos suspeitos ameaçou os dois e a mãe deles de morte caso as torturas fossem denunciadas à polícia.