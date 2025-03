Clóvis de Barros Filho é palestrante há mais de quinze anos - Divulgação

Publicado 20/03/2025 17:32

Neste sábado (22), o público de Valença e região terá a oportunidade de assistir de perto e gratuitamente um dos principais pensadores da atualidade no Brasil. Como parte das celebrações pelos 60 anos da Fundação Educacional Dom André Arcoverde (FAA), o Teatro UNIFAA, recebe o Prof. Dr. Clóvis de Barros Filho, Doutor e livre-docente pela Escola de Comunicações e Artes da USP, palestrante há mais de quinze anos no mundo corporativo, consultor e autor.

A palestra, com o tema “Valores da Educação: Para Aprender a Viver”, terá início às 14h. As vagas são limitadas, de acordo com a capacidade do teatro localizado no campus-sede do Centro Universitário UNIFAA (Rua Sargento Vitor Hugo, nº 161, Bairro Fátima, em Valença). Para assegurar a participação, é necessário se inscrever no site da fundação