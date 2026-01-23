O evento vai acontecer no teatro da UNIFAA, no Bairro de Fátima - Foto: Divulgação

Publicado 23/01/2026 11:59

Valença - A Prefeitura Municipal de Valença, por meio do Governo Presente e da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, promove no próximo dia 6 de fevereiro a palestra “Os Impactos da Reforma Tributária – O que muda em 2026?”. A iniciativa acontece em parceria com o Conselho Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro (CRC-RJ) e a Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Rio de Janeiro (OAB-RJ).

O evento será realizado no Teatro da UNIFAA, localizado na Rua Sargento Vitor Hugo, nº 161, no bairro de Fátima, e tem como objetivo esclarecer as principais mudanças trazidas pela Reforma Tributária, além de estimular um debate qualificado sobre os impactos da nova legislação na economia, no setor produtivo e, de forma especial, no agronegócio.

A programação começa às 8h30, com o credenciamento dos participantes. Às 9h30, o contador Edmilson Machado ministra a palestra “Reforma Tributária: Panorama Geral e Principais Mudanças”, apresentando os pontos centrais do novo modelo tributário e seus efeitos práticos. Já das 11h às 12h30, o contador Márcio Costa conduz a palestra “Reforma Tributária sob a Perspectiva do Agronegócio”, abordando os reflexos específicos das mudanças para o setor rural.

A palestra é voltada a empresários, contadores, advogados, produtores rurais, estudantes e demais interessados no tema. A participação é gratuita, porém as vagas são limitadas, sendo necessária inscrição prévia por meio do link https://bit.ly/valencareformatributaria

A ação reforça o compromisso da administração municipal em promover informação, capacitação e diálogo sobre temas estratégicos para o desenvolvimento econômico de Valença e de toda a região.