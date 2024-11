Fachada da Sala Digital - Foto SilaineTerra

Fachada da Sala DigitalFoto SilaineTerra

Publicado 28/11/2024 18:44

Varre-Sai - Na terça-feira (26), o município recebeu oficialmente a Sala INSS Digital, oferecendo mais agilidade em serviços e benefícios com atendimento antes só possível em outras cidades.

Aposentadoria rural e urbana, salário maternidade, pensão por morte, benefícios assistenciais ao idoso e à pessoa com deficiência, certidão de tempo de contribuição, salário maternidade, se desenrolam no local.



Gerente executivo do INSS, Daniel Molisani disse: “A população de Varre-Sai não precisará mais ir a outros municípios para fazer seus requerimentos de aposentadorias, pensões, salário maternidade, auxílios, benefícios assistenciais e previdenciários, além de certidão de tempo de contribuição, o auxílio doença e aposentadoria por invalidez. Todos esses serviços poderão ser feitos aqui no posto do INSS Digital, na própria cidade”.

A Prefeitura local cedeu o espaço e um gestor responsável, tornando realidade a instalação.

Horário de atendimento

A Sala INSS Digital fica na rua Francelino Bastos França em frente à Prefeitura, e funciona a partir das 8:30 horas.



NinoBellieny com Vanderson Garcia