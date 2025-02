Parte do material ilegal apreendido - 29º

Parte do material ilegal apreendido29º

Publicado 19/02/2025 11:34 | Atualizado 19/02/2025 11:35

Varre-Sai- Na tarde de terça-feira (18), uma ação conjunta do 29º BPM, sob o comando do coronel Fabiano Santos de Souza, e da 140ª Delegacia de Polícia Civil/Natividade, liderada pela delegada Ivana Morgado, resultou na prisão de um suspeito de tráfico de drogas no bairro Nossa Senhora Aparecida, em Varre-Sai.



Foram apreendidas 32 buchas de maconha e 71 papelotes de cocaína, todos prontos para comercialização. O suspeito, que havia sido libertado há cerca de um mês, foi novamente detido e conduzido à 140ª DP, onde foi autuado por tráfico de drogas, conforme o Artigo 33 da Lei de Drogas (Lei nº 11.343/2006), além de porte ilegal de substâncias entorpecentes.



A prisão ocorreu depois de uma denúncia anônima que levou os policiais ao local. A diligência contou com ações coordenadas de inteligência e patrulhamento, demonstrando a eficácia da integração entre as forças de segurança da região. O suspeito permanecerá detido, aguardando os procedimentos legais.

NinoBellieny