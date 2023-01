Júri é presidido pela bailarina Ana Botafogo - Divulgação

Publicado 30/01/2023 15:33

A cultura e o turismo de Vassouras mais uma vez ganharam destaque no cenário estadual. Na última quinta-feira (26), em cerimônia realizada no Rio de Janeiro, o prefeito Severino Dias foi representado pela Secretaria Municipal de Cultura na entrega do prêmio Yedda Maria Teixeira, concedido pela Associação dos Embaixadores do Turismo do Rio de Janeiro.

Com onze categorias, a Secretaria Municipal de Cultura foi escolhida como destaque na categoria eventos. Foram vários eventos realizados por Vassouras, seja de forma direta ou indireta no último ano, como o Festival de Cinema de Vassouras no Vale do Café, Feira Literária de Vassouras e a quinta edição da Feira da Cachaça de Vassouras, entre tantos outros que se destacaram no Vale do Café. Após três anos realizada virtualmente, a premiação voltou a ser presencial e contou com a presença do subsecretário de Cultura José Luiz Júnior, além de outras personalidades, todas escolhidas por um júri presidido pela bailarina Ana Botafogo.

"É gratificante sermos reconhecidos por todos os festivais e ações culturais que tivemos ao longo de 2022, principalmente depois de dois anos sem eventos, por conta da pandemia. Nossa cidade tem a cultura e o turismo como forte, e tê-los de volta em nossas vidas traz um sopro de esperança por dias melhores novamente", afirmou o prefeito Severino Dias, que completou: "O fortalecimento da cultura e do Turismo tem sido uma marca do nosso governo, onde estamos potencializando os serviços e fomentando o comércio local".



“A gestão Severino e Rosi, tem transformado Vassouras numa potência no Vale do Café. O governo entendeu a importância da cultura e da produção de eventos para o desenvolvimento local, fortalecimento da economia criativa e para a promoção do turismo. Fico muito feliz de ver que estamos no caminho certo”, afirmou o subsecretário de Cultura, José Luiz Júnior.