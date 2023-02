95ª DP de Vassouras - Reprodução

Publicado 08/02/2023 11:47

Um homem foi assassinado no portão de casa no bairro Cananéia, em Vassouras, no último domingo (05). Segundo os relatos, um homem chamou a vítima, que foi atingida pelos disparos de arma de fogo assim que chegou ao portão para atendê-lo.

Socorrido por familiares, o homem de 47 anos não resistiu aos ferimentos. Quando o Samu chegou, ele já estava morto. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Polícia de Vassouras, que realizou perícia no local.