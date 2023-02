Publicado 23/02/2023 14:42 | Atualizado 23/02/2023 14:43

Grávida de gêmeos, uma mulher de 25 anos ficou ferida após capotar com o carro na BR 393, na altura de Vassouras, nesta quinta (23). De acordo com a K-Infra, concessionária responsável pelo trecho, a jovem, que conduzia o veículo, foi socorrida com cólica e dores no pescoço. Após o atendimento no local, a grávida foi conduzida para o Hospital Universitário de Vassouras. O DIA ainda não conseguiu contato com o hospital para saber o estado de saúde da jovem.