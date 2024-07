Comitiva visitou o fórum de Vassouras ontem (10) - Divulgaçãoi

Publicado 11/07/2024 16:18

Ontem (10), a Comissão da Celeridade Processual da Seccional Rio de Janeiro da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-RJ) fez uma diligência no fórum de Vassouras, nesta quarta-feira. A comitiva foi liderada pela vice-presidente da OAB-RJ Ana Tereza Basilio, que se comprometeu a pedir mais estagiários para a comarca à Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ) para contribuir com a celeridade do andamento dos processos.

“A estrutura do fórum aqui é muito boa, temos dois magistrados que tratam a advocacia e a população com muita atenção, mas o que falta aqui, como em todo o estado, é servidor. A Primeira Vara tem quase 4 mil processos e a Segunda Vara tem aproximadamente 1.500 processos. O ideal seria ter mais servidores, mas, como não há concurso em vigor, vamos pedir pelo menos mais dois estagiários em prol da celeridade processual”, disse Ana Tereza Basilio.

Durante a diligência, a comitiva da OAB-RJ percorreu as instalações do fórum, esteve nos cartórios e foi recebida pelos juízes Laurício Cavalcante e Flávia Beatriz, com quem tratou sobre as demandas da advocacia local. A Comissão da Celeridade Processual da OAB-RJ percorre foros de todo o estado do Rio de Janeiro, verificando as condições de funcionamento da justiça e sugerindo soluções ao Tribunal de Justiça, especialmente no que diz respeito ao enfrentamento da morosidade processual.