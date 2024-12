Adriana Calcanhotto - Leonardo Aversa

Publicado 03/12/2024 22:44

Neste sábado ()7, Adriana Calcanhoto chegará a Vassouras para uma apresentação gratuita na Praça Barão de Campo Belo, no Centro Histórico. Com 36 anos de carreira, a cantora e compositora está em turnê com o show "Errante". Para Vassouras, no entanto, a gaúcha de Porto Alegre deve levar um espetáculo repleto de sucesso gravados por ela e grandes nomes da música, como "Esquadros", "Âmbar", "Vambora" e "Devolva-me".

O show de Calcanhoto é uma realização conjunta de Sicomércio, Fecomércio RJ, Sesc RJ e Prefeitura de Vassouras.