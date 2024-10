"Ser a primeira mulher eleita prefeita é um marco não só para mim, mas para todas as mulheres que sonham em ocupar espaços de liderança", diz Rosi - Divulgação

Publicado 17/10/2024 11:12 | Atualizado 17/10/2024 11:33

Com mais de 15 anos na vida pública, Rosi foi eleita a primeira mulher prefeita de Vassouras. Após três mandatos consecutivos na Câmara Municipal - casa legislativa que também presidiu - e quatro anos como vice-prefeita, Rosi foi escolhida para governar a cidade por 48% dos eleitores.

Natural de Vassouras e graduada em Pedagogia pela Univerdade de Vassouras, com MBA em Gestão Estratégica, Rosi concedeu entrevista exclusiva ao O DIA para falar sobre temas como transição de governo e planos para o início do mandato.

O DIA - A senhora entrou oficialmente para a política em 2008, como vereadora. Qual é a sensação de em menos de 20 anos ter sido eleita a primeira mulher prefeita de Vassouras?

Rosi - É uma sensação indescritível e, ao mesmo tempo, uma enorme responsabilidade. Durante a campanha, foi muito bom sentir o carinho e o amor das crianças, que me emocionaram com suas cartinhas e mensagens. Isso reforçou ainda mais meu compromisso com a população de Vassouras. Desde que entrei na política, em 2008, meu foco sempre foi trabalhar incansavelmente para trazer emendas, criar leis que beneficiam nossa comunidade e melhorar a qualidade de vida de todos os cidadãos.

Ser a primeira mulher eleita prefeita é um marco não só para mim, mas para todas as mulheres que sonham em ocupar espaços de liderança. Essa conquista representa o resultado de muito esforço, dedicação e, principalmente, a crença de que, juntos, podemos fazer a diferença. Estou animada para continuar meu trabalho, agora com ainda mais força e visão para construir um futuro ainda melhor para nossa cidade. Vamos seguir em frente, sempre lutando por Vassouras!



O DIA - Quais realizações de seu período como vereadora a senhora destaca como determinantes para a continuidade de uma carreira de êxito que culminou nessa vitória de agora?

Rosi - Poderia destacar várias realizações, já que não gosto de priorizar uma em detrimento de outra. Para mim, cada conquista é um passo importante para Vassouras. Através de inúmeras reuniões e contatos com o Governo Federal, sempre voltei com recursos e aquisições significativas para nossa cidade. Consegui emendas expressivas para a saúde, além de trazer maquinário essencial para a agricultura, que ajudou a impulsionar esse setor tão importante.

Estabeleci parcerias com o Sistema S e o Governo do Estado, o que possibilitou a oferta de cursos de capacitação. Hoje, é comum encontrarmos vassourenses em nossas famílias ou círculos de amizade que se formaram e conquistaram um curso profissional graças a essas iniciativas.

No Legislativo, foram várias leis que criei, sempre buscando atender às demandas da população e melhorar a qualidade de vida. Esse comprometimento com o bem-estar de todos foi fundamental para conquistar a confiança do povo de Vassouras, que agora me elegeu como sua primeira mulher prefeita. Estou empolgada para levar esse trabalho adiante e continuar fazendo a diferença na vida de todos!



O DIA- Embora a senhora seja vice da atual gestão, imagino que seu governo será diferente. Poderia falar um pouco sobre isso? E poderia explicar como se dá o processo de transição quando a candidata eleita faz parte do governo anterior?

Rosi - Cada um tem um perfil, o que é natural, mas continuidade é uma questão fundamental, pois significa aprimorar e expandir ações governamentais que já foram reconhecidas e premiadas nas áreas de agricultura, saúde, esporte e patrimônio.

Na nossa gestão (Severino Dias e Rosi), fizemos um trabalho com obras extremamente necessárias, e agora terei a oportunidade de realizar as ações do nosso plano de governo, sempre com foco em atender às demandas da população. É importante ressaltar que nenhum governo consegue realizar tudo, por isso a continuidade se fez necessária. O povo elegeu essa proposta porque reconhece o que deu certo e confia em nossa capacidade de levar adiante o que está funcionando, ao mesmo tempo em que buscamos inovações e melhorias a partir do meu próprio estilo de gestão, com iniciativas e ações planejadas e organizadas, que serão implementadas ao longo do mandato.



O DIA - Em entrevista ao jornal O Dia no período eleitoral, a senhora falou sobre objetivos de um eventual mandato. Agora, eleita, poderia escolher o principal? Se fosse obrigatório escolher apenas um tema para trabalhar no primeiro trimestre do seu mandato, qual seria?

Rosi - Tudo é prioridade e tudo é necessário em um governo, pois cada cidadão tem suas próprias demandas. É fundamental que a gestão tenha isso sempre em mente, pois a responsabilidade de governar começa com o conhecimento profundo de cada pasta e suas necessidades. O direcionamento e o planejamento devem ser feitos ouvindo atentamente cada membro do governo.

Quem trabalhou comigo na Presidência da Câmara ou durante meu tempo como vice-prefeita sabe que sou dedicada ao trabalho. Planejar, organizar e executar são princípios que guiam minha atuação. Não perco oportunidades e posso garantir que aguardem um governo pautado pelo esforço e pela entrega ao povo.

Não sou de promessas vazias; sou de ação concreta. Por isso, assim que assumir, já iniciaremos o que precisa ser feito dentro do nosso plano de governo, sempre respeitando um orçamento responsável. Estou comprometida em transformar Vassouras, e esse compromisso começa desde o primeiro dia do meu mandato!