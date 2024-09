Zé Alencar era candidato pelo MDB - Reprodução

Zé Alencar era candidato pelo MDBReprodução

Publicado 17/09/2024 16:09 | Atualizado 17/09/2024 16:18

Zé Alencar (MDB) desistiu de disputar a prefeitura de Vassouras e a renúncia já foi homologada pela Justiça Eleitoral. A decisão, na prática, não modifica o cenário eleitoral na cidade, já que o registro de candidatura havia sido indeferido no final de agosto, conforme informou O DIA

De acordo com o TSE, o partido não reuniu as condições necessárias para o deferimento do registro, já julgado. Até o momento, Zé Alencar não se pronunciou sobre a renúncia.