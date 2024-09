Victor Setaro - Maria Julia Azevedo Boralle/Divulgação

Publicado 04/09/2024 16:46 | Atualizado 04/09/2024 16:57

Bacharel em Direito, servidor público concursado do TJRJ e pós-graduado em Liderança e Inovação pela Fundação Getúlio Vargas, Victor Setaro é o mais jovem postulante ao cargo de prefeito de Vassouras nas eleições 2024. Aos 34 anos de idade, Setaro entrou oficialmente para a política em 2020, quando conquistou uma das cadeiras na Câmara Municipal de Vassouras.

Neste seu primeiro mandato como vereador, conforme destacou ao jornal O DIA, conseguiu quase R$ 1 milhão para as áreas de Saúde e Educação. Além disso, foi autor de projetos e requerimentos em defesa dos servidores, famílias especiais e de áreas como Infraestrutura, Turismo, Meio Ambiente, Segurança, Esporte e Lazer. Ao jornal O DIA, Setaro também ressaltou a parceria com a deputada federal e atual secretária de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos Rosangela Gomes, por meio da qual levou para Vassouras o "Empoderadas", projeto do governo do Rio de combate à violência contra a mulher. Confira, abaixo, a entrevista com o candidato.



O DIA - Você é o candidato mais jovem na disputa pela prefeitura. Considera que esse fator colabora ou pode ser um empecilho?



Para resolver o que precisa ser feito de forma correta, honesta, transparente e com participação da população, não existe idade. Tenho 34 anos, sou casado, pai de dois filhos, advogado, pós-graduado em Inovação e Liderança pela FGV, servidor público concursado há cinco anos e vereador há quatro anos. Me sinto inteiramente preparado para o cargo, e vejo inclusive bons exemplos que temos no Brasil como o Joao Campos, prefeito de Recife com 30 anos, o Kayo Amado em São Vicente, com 34 anos. Ambos com mais de 80% de aprovação de mandato.

Inclusive o atual prefeito de Vassouras venceu sua primeira eleição no executivo com 32 anos, isso mostra que temos bons e maus políticos com idades semelhantes. Isto é, o que importa é a competência, a determinação e o caráter.



O DIA - Seu primeiro mandato como vereador, interrompido com a candidatura a prefeito, foi bastante movimentado, tanto pelos projetos como pela oposição à atual gestão. Sentiu do povo o incentivo para pleitear o cargo de prefeito, do partido ou foi uma vontade própria?



Fazer um mandato com realizações significativas, tanto em projetos quanto recursos - emendas de quase um milhão de reais conquistados para áreas como saúde e educação, assim como trazer para Vassouras o Projeto ‘’Empoderadas’’ do governo do estado, em parceria com a deputada federal e atual secretária estadual Rosangela Gomes, nos permitiu aproximar mais da população e muita gente pedir essa candidatura a prefeito, justamente para fazer uma mudança de verdade na política. Arrumar a casa, trazer inovação, melhorar a vida das pessoas, construir mais esperança pra quem precisa.



O DIA - Sua candidata à vice-prefeita participou ativamente da elaboração das propostas da campanha? Além de vocês, quem mais teve voz nesse processo?



Sem dúvida, a Simone é uma mulher íntegra, com uma formação sólida e ampla - formada em Administração de empresas e formanda em Serviço Social, atua há anos na área social e projetos para a população. Mãe de dois cabos da Marinha, ela desde o começo sempre teve voz ativa e ótimas ideias na contribuição em nosso plano de governo. Importante salientar que continuamos ouvindo a população para termos mais ações, projetos e programas para fazer de Vassouras uma cidade realmente boa para se viver.