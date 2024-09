Rosi Silva - Divulgação

Publicado 03/09/2024 17:20 | Atualizado 03/09/2024 18:03

Natural de Vassouras, Rosi Silva entrou efetivamente para a política em 2008, quando disputou o cargo de vereadora na cidade e venceu. Aquele foi o primeiro dos três mandatos que exerceu na Câmara, onde foi a primeira mulher a assumir a presidência, até partir para a próxima etapa de sua carreira. "Em 2020, a população confiou novamente no meu trabalho e fui eleita vice-prefeita", disse Rosi, em entrevista ao jornal O DIA.

Graduada em Pedagogia pela Univerdade de Vassouras, com MBA em Gestão Estratégica, Rosi lembra que começou a trabalhar aos 11 anos de idade para ajudar a família. "Sempre tive uma visão sobre a importância do emprego; da mesma forma da importância da política pública na vida das pessoas. Cresci em um bairro que eu tenho um grande carinho, que é o Barreiro, e lá, quando chovia, ficava com muita lama e não tinha uma boa iluminação na rua. Foi lá que descobri a força que a política tem para mudar vidas", disse Rosi, que agora disputa a prefeitura de Vassouras pela primeira vez. Confira, abaixo, a entrevista com a candidata.

O DIA - Você foi a única mulher na Câmara por mais de 15 anos, a primeira vice-prefeita e agora é a única mulher a disputar a prefeitura nesse pleito. Desde o início se deu conta de que estava quebrando paradigmas?



Costumo dizer que a mulher exerce uma dupla e até mesmo tripla função, muitas vezes. Ela é mãe, esposa, trabalha fora, também é filha… E isso dificulta, muitas vezes, que a mulher entre de fato na vida pública. Mas, mesmo assim, com apoio da minha família e dos meus amigos, eu busquei quebrar essa barreira, representando toda a população de Vassouras, em especial as vassourenses. Fui a primeira mulher a presidir a Câmara Municipal na história de Vassouras, um exemplo claro da importância de quebrar paradigmas. No mandato anterior e neste atual mandato, sou a única mulher eleita representando a voz de todas.



Por isso, ao longo da minha vereança e da minha gestão como vice-prefeita, busquei trazer várias ações em prol das mulheres, quebrando todo o paradigma. Trouxe cursos de capacitação profissional para a geração de emprego e renda; criamos o CEAM, em parceria com o governo e com a delegacia NIAM, o Centro de referência e atenção à pessoa idosa e etc.



E agora, neste ano de 2024, quero quebrar mais um paradigma: ser a primeira prefeita mulher em 166 anos do município de Vassouras!



O DIA - Quais as principais realizações que a senhora destaca como vice-prefeita e quais são os principais pontos - e desafios - do plano de governo?



Na atual gestão tivemos muitas vitórias! Projetos e ações que realmente deram certo, como:



• Programa mamãe vassourense;

• Cursos de capacitação profissional, através da parceria com o Sistema S (escola móvel de beleza, gastronomia etc.);

• Unidades móveis de saúde (como mamógrafo);

• NIAM e CEAM;

• CRAPI (Centro de Referência em Atendimento à Pessoa Idosa)

• PPP da iluminação pública

• Prêmio Band Cidades Excelentes, na categoria Saúde e Bem-estar

• Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora

• Restauração do palacete histórico resgatando a cultura e história do município



Em relação ao Plano de Governo, desde o início eu queria que fosse um Plano que realmente fosse fazer sentido e melhorar a vida da população da nossa cidade, porque antes de tudo sou cidadã vassourense. Então, acredito que o maior desafio também seja nosso maior acerto, que foi fazer um Plano de Governo participativo. Entender e traduzir em projetos e ideias as necessidades de cada morador é desafiador, mas nós conseguimos. E agora temos um Plano que pensa desde o bebezinho na barriga da mãe até o idoso.





O DIA - Considerando que você foi vice-prefeita da atual gestão, o que da atual forma de administrar a população pode esperar que permaneça e qual será o grande diferencial caso você vença as eleições?



Acho que o principal ponto é que vamos continuar trabalhando pela melhoria da cidade. Ampliar os projetos que deram certo, como por exemplo o Mamãe Vassourense, que hoje é um programa voltado para a mãe e o seu bebê. Mas pretendemos estender para o atendimento até a primeira infância. No nosso esporte, que já é destaque no estado e no país, queremos aumentar a estrutura para nossos atletas.



E, claro, trazer novos serviços, como uma casa voltada para dar suporte e atendimento às famílias com crianças atípicas. Uma parceria com a Universidade para oferecer um suporte para as mamães universitárias, zerar a fila para vagas em creches… Enfim, o meu diferencial é ser uma prefeita que tem experiência de gestão pública, preparo para exercer a função e claro amar e trabalhar pela minha cidade com carinho e dedicação.