Zé Alencar era candidato pelo MDB - Reprodução

Publicado 17/09/2024 23:27 | Atualizado 17/09/2024 23:29

No fim da noite desta terça-feira (17), Zé Alencar (MDB) se pronunciou sobre ter desistido de disputar a prefeitura de Vassouras. Conforme O DIA informou mais cedo, Zé Alencar renunciou, mas seu registro de candidatura já havia sido indeferido pela Justiça Eleitoral.

"Todas as certidões que tinha que tirar, tirei, e estavam todas negativas. Dei entrada no registro de candidatura. Infelizmente a Justiça Eleitoral indeferiu minha candidatura. Fiz o recurso para o TRE e ele seguiu indeferido. Por isso estou aqui hoje, para não tumultuar e não confundir a cabeça da população, fui ao cartório e renunciei. Não sou mais candidato a prefeito de Vassouras", disse Zé Alencar no pronunciamento publicado em suas redes sociais.



No mesmo vídeo, Zé Alencar comenta o processo que levou ao impedimento de sua candidatura. De acordo com ele, constam em sua defesa as provas de que ele já não era mais secretário de Obras de Vassouras quando teriam sido pagos os aditivos da obra que é objeto do processo no qual ele é acusado.

Por fim, o ex-vereador, que também já foi vice-prefeito e presidente da Câmara, anunciou apoio ao candidato Kiko Brando (Solidariedade). "Como político e cidadão e presidente do MDB de Vassouras, conversei com o presidente estadual e a minha família e nós decidimos ficar com a maioria. A maioria do grupo decidiu apoiar Kiko Brando", encerrou.