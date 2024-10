Kiko Brando e Rosi Silva - Reprodução

Kiko Brando e Rosi SilvaReprodução

Publicado 04/10/2024 07:00

Vassouras - De acordo com pesquisa do instituto Data Marks, Kiko Brando (Solidariedade) tem 45,67% das intenções de voto para prefeito em Vassouras. Na sequência, aparecem Rosi Silva (Progressistas), com 40,83%; e Victor Setaro (Agir), com 4,67%. O resultado é na estimulada, quando todos os candidatos foram apresentados aos entrevistados.

O levantamento também mediu a intenção de votos espontânea, quando a lista com os nomes dos candidatos não é apresentada aos eleitores. Neste cenário, Kiko aparece com 32,33%; Rosi com 26,83%; e Setaro com 3,67%.

Quando questionados em qual candidato não votariam de maneira alguma, 33,67% escolheram Rosi; 20,83, Kiko; e 11,83%, Setaro.

O instituto entrevistou 600 pessoas entre os dias 30 de setembro e 1º de outubro. A margem de erro é de 4% e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral sob o protocolo RJ-07870/2024.

INTENÇÃO DE VOTOS | ESTIMULADA

Considerando os seguintes candidatos, quem você votaria para prefeito?

Kiko Brando (Solidariedade) | Vice Pastor Jonas Chaves...........................45,67%

Rosi Silva (Progressistas)| Vice Cassio Cardoso................40,83%

Victor Setaro (Agir)| Vice Simone Souza ..........................4,67%

Branco, nulo ou nenhum............................................................5,83%

Não sabe..................................................................................1,67%

Não respondeu..................................................................................1,33%