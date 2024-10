Rosi Silva - Divulgação

Publicado 06/10/2024 18:38 | Atualizado 06/10/2024 18:38

Aos 53 anos de idade, Rosi Silva é a primeira mulher eleita prefeita de Vassouras. Após ser a primeira vice-prefeita da cidade, cargo que ocupou nos últimos quatro anos, Rosi está matematicamente eleita. Com 95,74% das urnas apuradas, Rosi totaliza 48,33%. Em segunda lugar está Kiko Brando, com 38,45%, seguido de Victor Setaro, com 13,22%.