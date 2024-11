Vassouras - Divulgação

VassourasDivulgação

Publicado 04/11/2024 14:32

Durante dois dias, o Instituto Nêmesis de Estudos Avançados em Direito e o Ceap Brasil vão reunir renomados juristas, gestores públicos e privados, profissionais de saúde, acadêmicos, pesquisadores e outros especialistas para uma análise profunda e multidisciplinar sobre os problemas que afetam a eficiência e a equidade do sistema de saúde pública.

O evento não será apenas uma troca de ideias, mas um laboratório de inovação onde serão discutidas novas abordagens para enfrentar os desafios da saúde pública no país, já que o setor enfrenta uma série de desafios complexos que impactam negativamente a qualidade dos serviços oferecidos à população no Brasil, tais como:

- Subfinanciamento Crônico: O subfinanciamento do Sistema Único de Saúde (SUS) compromete a capacidade de resposta do sistema às necessidades da população, gerando gargalos na oferta de serviços e na aquisição de insumos essenciais.

- Ineficácia na Gestão dos Recursos: A gestão ineficaz dos recursos públicos, aliada à falta de capacitação dos gestores, resulta em desperdícios e em uma alocação subótima dos recursos, agravando os problemas existentes.

- Desigualdade no Acesso aos Serviços: Há uma desigualdade significativa na distribuição dos serviços de saúde entre as regiões do Brasil, exacerbada pela escassez de profissionais de saúde em áreas remotas e pela falta de infraestrutura adequada.

- Fragmentação do Sistema de Saúde: A falta de integração entre os diferentes níveis de atenção à saúde gera descontinuidade no atendimento, prejudicando a eficiência do sistema e a qualidade do cuidado prestado aos pacientes.

- Pressão sobre o Sistema devido ao Envelhecimento Populacional: O envelhecimento da população brasileira e o aumento das doenças crônicas exigem uma reconfiguração do sistema de saúde, que deve estar preparado para oferecer cuidados de longa duração e gestão de condições crônicas.

- Judicialização da Saúde: O aumento das demandas judiciais relacionadas à saúde pública cria desafios adicionais para o sistema, muitas vezes obrigando a alocação de recursos de forma emergencial e descoordenada.

Últimas vagas:

https://www.ceapbrasil.com/fesaprj