Publicado 20/11/2024 14:13

Após informaçõs do setor de inteligência da 95ª Delegacia de Polícia de Vassouras. agentes da unidade prenderam um homem condenado pelo crime de tráfico de drogas. A prisão foi realizada no último domingo (17), no bairro Matadouro.

Após cumprimento do mandado de prisão condenatória, o homem foi levado para a delegacia pelos agentes e está à disposição da Justiça.