O risco ao praticar esportes

Sabemos que a prática esportiva faz bem à saúde tanto do corpo quanto da mente. No entanto, se não for conduzida da forma correta, a chance de lesões é alta. Dependendo da atividade, diferentes problemas podem acontecer nas articulações. Tendinite, distensões musculares e até mesmo fratura por estresse são alguns dos problemas que podem atingir o atleta, seja ele amador ou profissional.

"O futebol é um dos mais propícios a entorses, principalmente em joelho e tornozelo", explica o ortopedista especialista em medicina do esporte da Rede de Hospitais São Camilo, Carlos Górios. "Além disso, nos casos em que o atleta consegue continuar na prática esportiva, a lesão pode fazer com que aconteça uma queda no rendimento", alertou.

Aquecimento prévio e um preparo físico adequado são formas de evitar os problemas. "As lesões geralmente doem, por isso é necessário tratamento médico. Além disso, podem levar a incapacidades funcionais tanto para as atividades físicas como para as atividades do dia a dia, como caminhadas, subir escadas ou se levantar da cadeira. A pessoa pode ter perda de força no membro lesionado e não conseguir se movimentar", detalhou o especialista.