Cuidados pessoais

Para se precaver contra o Arenavírus e a febre hemorrágica, o Ministério da Saúde recomenda evitar contato com roedores silvestres encontrados em áreas rurais e da mata. O virologista Davis Ferreira incentiva, ainda, a divulgação de informações nessas regiões, além de melhorias no saneamento básico.

Atenção no cotidiano

Profissionais da saúde devem ter cuidado redobrado com a proteção pessoal, como luvas, gorros, aventais descartáveis, óculos protetor e máscara N95. Além disso, devem desinfetar devidamente as mãos antes e depois de entrar em contato com os pacientes.