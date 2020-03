Covid-19: Veja quais produtos de limpeza usar para matar o vírus

Muitas pessoas estão sem saber como proceder na limpeza de casa, objetos e escritórios em tempos de coronavírus. Com a pandemia se espalhando pelo mundo, se faz mais necessário que nunca os cuidados básicos de higiene, não só do ambiente, como de nós mesmos.



Segundo os especialistas a melhor forma de não propagar o vírus é cuidando de sua higiene pessoal. Lavar as mãos com água e sabão regularmente e utilizar álcool gel 70% quando estiver na rua, são formas eficazes de combater proliferação de vírus e bactérias, evitando assim a contaminação.



Para manter o ambiente em pleno acordo de higiene e ajudar a combater o coronavírus, é importante fazer limpezas diárias, de preferência usando cloro e o álcool comum.

Para evitar que o coronavírus se espalhe por sua casa ou ambiente de trabalho, procure utilizar os seguintes produtos de limpeza: água sanitária, desinfetantes em geral, limpadores multiuso com cloro ou álcool, álcool de limpeza (líquido), detergente ou sabão.



O álcool e o sabão ajudam a matar os vírus, porque quebram a cápsula de gordura protetora que o envolve, ajudando assim a destruí-lo.

Estudo comprova eficácia



De acordo com um estudo realizado na Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, os vírus comuns sobrevivem pouco tempo fora do corpo humano, justamente por conta da camada de gordura que o envolve.

Normalmente, eles têm uma sobrevida de 6 a 24 horas, dependendo da temperatura, umidade do ambiente e tipo de superfície onde se encontra, Porém, o novo coronavírus pode sobreviver no ambiente por até 72 horas, principalmente em materiais como plástico e metais inoxidáveis.



Lembrem-se de seguir as regras básicas para evitar a proliferação do novo coronavírus



Lave bem as mãos;



A lavagem deve ser feita frequentemente com água e sabão por pelo menos 20 segundo, respeitando os 5 momentos de higienização;



Use álcool gel quando estiver na rua;



Se não houver água e sabonete para lavar a mão, uso o álcool gel 70% que é eficiente para matar o vírus e outras possíveis bactérias;



Faça o possível para não tocar o rosto;



Evite encostar as mãos não lavadas na boca, olhos e nariz. Essas são as principais portas de entrada d coronavírus no organismo;



Evite contato se estiver doente;



Quem está com sintomas de doença respiratória deve evitar apertar as mãos, abraçar, beijar ou compartilhar objetos. Se puder, fique em casa;

Cobrir boca e nariz ao tossir e espirrar;



O ideal é usar o cotovelo ou lenço. Caso use o lenço de papel, jogue fora imediatamente;





Usar máscara se apresentar sintomas;





Quem está com sintomas como tosse e espirros, deve usar máscara mesmo sem o diagnóstico confirmado de COVID-19.