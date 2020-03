A rinite é uma inflamação alérgica caracterizada por sintomas nasais como coriza, coceira e obstrução. Em um momento em que muitas atenções se voltam para esse sintomas devido à pandemia de Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus , uma dúvida se tornou comum: pessoas que sofrem de rinite correm riscos maiores com o coronavírus?



De acordo com o otorrinolaringologista Alexandre Colombini, da Cia da Consulta, “a primeira coisa que a gente precisa entender é que a rinite não tem relação com a infecção viral”. O profissional explica que, nesse caso, “o risco das pessoas que têm rinite em relação a essas infecções é justamente os sintomas. Ele faz com que a pessoa, caso esteja infectada, possa espalhar o vírus mais facilmente durante uma crise alérgica pela questão dos espirros, por exemplo”.



“Por outro lado a pessoa que não está contaminada e está numa crise alérgica, ela pode correr mais riscos devido à tendência de coçar muito o nariz, de coçar o olho… Isso pode levar o vírus que está na mão desse paciente para o rosto e facilitar o contágio através dessa manipulação”, explica Colombini.

Para todos os casos, porém, o profissional de saúde afirma que as medidas preventivas são as mesmas já largamente divulgadas nos meios de comunicação: a higiene completa e frequente das mãos, uso de lenço descartável para cobrir o nariz e boca em caso espirro ou tosse e evitar levar as mãos ao rosto.

Além disso, “é importante destacar a importância do isolamento e lembrar que isolamento não são férias. Manter-se em casa, saindo o mínimo possível, realizando a higiene ao voltar para casa e evitando procurar o pronto-socorro exceto no caso de sintomas graves do coronavírus : febre alta ou persistente e desconforto respiratório”, defende o profissional.

Para quem busca uma maneira de aliviar os sintomas da rinite, o profissional também reforça que qualquer medicamento necessita de prescrição médica, mesmo os anti-alérgicos de rotina, e devem ser administrados com responsabilidade.