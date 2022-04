Conteúdo de responsabilidade do anunciante

Publicado 08/04/2022 09:00 | Atualizado 08/04/2022 09:03

Já escutou falar em lifting? Caso não, acompanhe este artigo e conheça o especialista Dr. André Ahmed explica com muita clareza como funcionam estes procedimentos. Além disso, se você já escutou falar, mas nunca encontrou um profissional que ofereça um resultado natural, conheça agora um profissional altamente qualificado.



Você certamente já se olhou no espelho e observou algumas rugas, seja no rosto ou no pescoço e alguns sintomas de flacidez na face, não é mesmo? Pois bem, não se preocupe, você não é a única mulher que chega em uma certa idade e passa a observar estes fatores no espelho.



Pensando nisso, é importante relatar que você não precisa mais se preocupar com isso. Sim, isso mesmo que você acabou de ler, não se preocupe mais com suas rugas, o Dr. André Ahmed veio oferecer algumas informações para você sobre um procedimento que pode acabar com estas marcas que são causadas por conta da idade.



Sendo assim, veja a seguir todas as informações que o mesmo pode proporcionar para que você tenha um rosto como deseja. Mas antes é importante saber mais informações sobre o Dr. André Ahmed. Então, conheça o seu trabalho a seguir.

O Dr. André é um profissional que busca exercer a excelência na técnica que permita atingir a naturalidade e rejuvenescimento que o(a) paciente deseja, aliando ciência, arte e segurança. Divulgação

Quem é Dr. André Ahmed?

Dr. André Ahmed é um Cirurgião plástico, o mesmo tem um consultório em Ipanema no Rio de Janeiro. O mesmo é especialista em lifting facial. Mas quem é este profissional.



O Dr. André é um profissional que busca exercer a excelência na técnica que permita atingir a naturalidade e rejuvenescimento que o(a) paciente deseja, aliando ciência, arte e segurança. O Doutor afirma:



“Aprendi com grandes nomes da cirurgia plástica, como professor Ivo Pitanguy e muitos outros da cirurgia plástica. Sempre com muita humildade, quando era mais jovem, pedia para assistir e ajudar nas cirurgias dos meus mestres.

Com muita educação e sem nenhuma arrogância, fui adquirindo o conhecimento, e ao mesmo tempo adaptando-o à minha visão pessoal. Hoje, posso afirmar sem falsa modéstia que me orgulho muito dos meus resultados de lifting facial, que é uma cirurgia que eu amo fazer.”

O que é lifting facial?

Este é um procedimento estético, que é realizado principalmente por mulheres acima de 40 anos. O principal objetivo deste procedimento, diminuir as rugas do rosto e pescoço, flacidez e também busca remover o excesso de gordura presente no rosto.



O resultado é oferecer ao rosto um aspecto mais jovem e consequentemente bonito. Este é um procedimento que precisa ser feito com Cirurgião Plástico, totalmente preparado para a realização destes procedimentos.



É um procedimento demorado, o paciente precisa se internar cerca de 3 dias, ainda é necessário a utilização de anestesia geral.



Um fator importante sobre este procedimento, é que o mesmo não para ou retarda o envelhecimento. Sendo assim, apenas faz a correção de algumas marcas e expressões.

O que o Dr. André Ahmed fala sobre este procedimento?

Veja qual a opinião do Dr. André Ahmed sobre este procedimento e qual a opinião de um especialista nesta área.

“Na era em que se tem abordado muito os procedimentos que envolvem a harmonização facial, com o uso até exagerado de preenchedores cutâneos, os efeitos do facelift é algo crucial.

Muitas vezes, observamos mulheres de mais idade, exibindo resultados com preenchimentos de ácido hialurônico, dentro de um aspecto totalmente artificial. Em muitos desses casos, conseguimos inclusive perceber nitidamente as áreas preenchidas em forma de nódulos na face.

Isso acontece quando o profissional tenta de todas as formas reverter os estimas do envelhecimento apenas com recursos não invasivos. Porém, há situações em que fica clara a indicação de um facelift, ou lifting facial , também conhecido como ritidoplastia.”

Além disso, o Dr. André Ahmed, relata a sua opinião sobre o processo de flacidez na face e como este tipo de problema pode ser corrigido de uma maneira que não se torne algo artificial.

“Na presença de flacidez na face, não há outra alternativa que não seja alguma estratégia para tracionar e reposicionar as estruturas profundas e a pele, e isso somente pode ser conseguido por meio de uma cirurgia plástica

Não adianta dar mais volume com preenchedores, em áreas que se encontram em posição mais baixa em relação à fase de juventude da paciente.

O lifting facial, por exemplo, irá amenizar o sulco nasogeniano (bigode chinês) pelo efeito de tração exercido e o benefício será prolongado. A região malar (maçã do rosto) também ganha aspecto mais jovem, consegue-se mais definição do contorno da mandíbula e do pescoço, entre outros benefícios.

A blefaroplastia, que é a plástica das pálpebras, em que se retira excesso de pele e gordura, também pode ser associada para um melhor efeito de rejuvenescimento.

Procedimentos como um pequeno aumento do queixo com prótese e enxerto de gordura em algumas áreas também podem ser incluídos para otimizar ainda mais o rejuvenescimento.”

Qual é o principal objetivo do lifting facial, de acordo com a opinião do Dr. André Ahmed?

O Dr. André Ahmed também relata qual é o principal objetivo deste procedimento. Sendo assim, veja a seguir a sua opinião sobre o assunto.

“O intuito principal do facelift é fazer com que a pessoa de mais idade, que não se sente envelhecida, possa assumir uma aparência compatível com a maneira como ela se sente.

Nem sempre o que uma pessoa acima de 50 anos enxerga ao se olhar no espelho condiz com o que ela sente dentro dela, em matéria de energia, disposição e a vontade de continuar desbravando uma qualidade de vida cada dia melhor. Afinal, a medicina toda vai avançar nesse sentido.”