Reunião na sede da Semop teve participação de representantes da GMVR, polícia civil e militar e do programa Segurança PresenteSemop/Secom PMVR

Publicado 07/12/2022 21:29

Volta Redonda - Representantes da segurança pública de Volta Redonda definiram o esquema que será adotado na cidade durante o fim de ano, em reunião no gabinete do secretário municipal de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, na Ilha São João, na terça-feira (6). Estiveram presentes representantes da Guarda Municipal (GMVR), da 93ª Delegacia de Polícia (DP), do 28º Batalhão de Polícia Militar (BPM) e do programa Segurança Presente.

Para evitar os delitos, melhorar o fluxo e a mobilidade dos consumidores que frequentam os centros comerciais, serão feitas fiscalizações em diversos bairros e nas entradas da cidade. O ônibus da Ordem Pública está na Vila Santa Cecília e monitora as imagens de toda a área, que são recebidas pelas câmeras externas e geradas por câmeras próprias.

O reforço estará na Avenida Amaral Peixoto, no Centro, e Vila Santa Cecília, com os agentes da Operação Segurança Presente, além do Retiro, Aterrado e shoppings, que vão receber as equipes da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), da GMVR e do 28º BPM. Porém, todos os bairros serão atendidos, como o Santo Agostinho, 207, São Luiz, Ponte Alta, entre outros.

“A ideia é fazer o trabalho integrado com as demais forças de segurança”, disse o major Faleiro, do 28º BPM. delegado Luiz Jorge Rodriguez, da 93ª DP, afirmou que “as fiscalizações serão feitas simultaneamente em mais de um local, principalmente onde foram detectadas a mancha criminal”. O comandante da GMVR, inspetor Silvano de Paula, ficou encarregado de planejar os locais e, junto com os demais, “fazer um rodízio entre as forças de segurança para que todas participem das ações”, salientou.

“As operações integradas com as polícias Civil e Militar e a GMVR reforçarão o trabalho que já vem sendo feito pelos agentes, que contam com as imagens das câmeras de monitoramento. Vamos convidar a Polícia Rodoviária Federal (PRF) para participar”, assegurou o secretário Luiz Henrique.

Estiveram presentes, além dos citados: o subsecretário da Semop e o coordenado do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp), subtenentes Amauri e Alexandre, respectivamente; o coordenador do Segurança Presente, capitão Silvério; o inspetor da 93ª DP, César, e o inspetor da GMVR, G. do Carmo.