Publicado 06/12/2022 10:13

Volta Redonda - A prefeitura de Volta Redonda, através da Fundação Beatriz Gama (FBG), entrega certificados de conclusão dos cursos do projeto “Formando Profissionais”, nesta quinta-feira (8), às 9h, na quadra poliesportiva da instituição. A cerimônia vai formar 101 alunos divididos entre os cursos profissionalizantes de cabeleireiro, barbeiro, depilação, estética corporal, manicure, maquiagem e organização de festas e eventos.

De acordo com o presidente da FBG, Vitor Hugo de Oliveira, esta será a terceira solenidade de entrega de certificados do “Formando Profissionais” neste ano. “Entre 2021 e 2022, mais de 550 alunos já se formaram e agora mais 100 estarão aptos para atuar no mercado formal ou como empreendedor individual”, disse, agradecendo a confiança que os alunos têm na fundação e também aos instrutores que dão aula no projeto.

Os cursos do “Formando Profissionais” têm duração de quatro meses e as próximas turmas iniciam as aulas em março do próximo ano. As inscrições serão abertas em meados de fevereiro de 2023. Para se inscrever, o aluno precisa ser morador de Volta Redonda e ter mais de 16 anos. As inscrições acontecem pessoalmente na sede da instituição, no bairro Retiro. É necessário apresentar documento de identidade e comprovante de residência.