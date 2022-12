Material foi encaminhado para a 93a Delegacia de Polícia (Volta Redonda), para registro da ocorrência - Divulgação/PMERJ

Material foi encaminhado para a 93a Delegacia de Polícia (Volta Redonda), para registro da ocorrênciaDivulgação/PMERJ

Publicado 03/12/2022 13:57

Volta Redonda - Policiais militares do 28o Batalhão da PM apreenderam grande quantidade de drogas no bairro Siderlândia, em Volta Redonda, na manhã desta sexta-feira (2). De acordo com o registro da ocorrência, os policiais receberam informações sobre um local que serviria de esconderijo de drogas.

Os PMs se dirigiram para o local, próximo a um sítio na Rua Angra dos Reis. Depois de pedir autorização para o proprietário do sítio, as equipes do GAT I (Grupamento de Ações Táticas) e do Serviço Reservado (P2) fizeram uma busca em um terreno de mata ao lado do imóvel, onde descobriram o material escondido. No total, foram apreendidos nove tabletes de maconha, totalizando cerca de sete quilos, além de 404 trouxinhas da drogas, um total de aproximadamente um quilo, e duas bolas plásticas de cocaína, totalizando cerca de dois quilos e 123 pinos da mesma droga, um total de 100 gramas.

O material foi encaminhado para a 93a Delegacia de Polícia (Volta Redonda), onde a ocorrência foi registrada. O proprietário do sítio também foi encaminhado à DP, como testemunha, sendo ouvido e liberado.