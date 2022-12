Estudantes dos anos iniciais do Ensino Fundamental realizam série de trabalhos sobre país sede e seleções - Divulgação/Secom PMVR

Publicado 02/12/2022 12:25 | Atualizado 02/12/2022 12:26

Volta Redonda - A Escola Municipal João Hassis, no bairro Eucaliptal, em Volta Redonda, está no clima da Copa do Mundo. A direção do colégio está realizando durante todo o mundial de futebol, diversas atividades com os alunos sobre as culturas, tradições e características do país-sede, Catar, e das seleções participantes da competição. Estão participando os estudantes dos anos iniciais do Ensino Fundamental.

A diretora da escola, Gleides Regina de Oliveira da Costa, explicou que a ideia foi valorizar a Copa do Mundo enquanto evento que reúne vários países, trazendo para o espaço escolar curiosidades sobre o mundial.

“As crianças se envolvem, porque futebol é uma paixão nacional. E trabalhar com o esporte é importante também para que eles compreendam a necessidade do trabalho coletivo para o sucesso de todo o grupo”, destacou a diretora.

Gleides ressaltou ainda que os alunos trabalharam com a Copa do Mundo na Semana de Alimentação Saudável, que teve como tema "Quem se Cuida se dá Bem".

“Foram realizadas atividades diárias sobre o cuidado com o corpo, a alimentação e a mente. O esporte está entre os pilares de uma vida saudável. Por isso, também trabalhamos a temática da Copa do Mundo”, afirmou.