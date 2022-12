Competição será nas categorias Mirim, Iniciante, Feminino, Amador e Master - ASKVR/Secom PMVR

Competição será nas categorias Mirim, Iniciante, Feminino, Amador e MasterASKVR/Secom PMVR

Publicado 01/12/2022 10:41

Volta Redonda - Pelo segundo ano consecutivo, Volta Redonda vai sediar o maior campeonato de skate do interior do estado do Rio de Janeiro – o “Roots Board For Tampa” (nome da edição deste ano), que acontece no próximo fim de semana (dias 3 e 4 de dezembro), no Ginásio Municipal de Skate Fernando Schmidt, no bairro Jardim Tiradentes. Com apoio da secretaria de Esporte e Lazer (Smel) e da Coordenadoria Municipal da Juventude (CoordJuv), a competição é realizada pela Associação dos Skatistas de Volta Redonda (ASKVR) e Loja Roots Board, e vai distribuir cerca de R$ 15 mil em prêmios, além de uma viagem (ida e volta) para a cidade de Tampa, nos EUA.

“Eventos como este, que reúnem skatistas de vários municípios, mostram como Volta Redonda se destaca no cenário esportivo nacional. E o skate, que recentemente se tornou olímpico e já rendeu medalhas para o Brasil, tem seu espaço em Volta Redonda, com diversas pistas, incluindo o ginásio municipal. É a nossa cidade reforçando sua vocação de ser referência também no esporte”, afirmou a secretária municipal de Esporte e Lazer, Rose Vilela, lembrando que a cidade já sediou o “Roots Boards em Chile” – edição de 2021 do campeonato.

Com início às 8h, a competição será realizada para as categorias Mirim, Iniciante, Feminino, que acontecem no sábado (3), além de Amador e Master, que ocorrem no domingo (4).

“Teremos skatistas profissionais pela CBSk (Confederação Brasileira de Skate) como juízes, entre eles o Maurício Nava, Léo Lopes e a Karen Feitosa”, explicou o presidente da ASKVR, Antonio Carlos, o Brasa.

A viagem para os EUA vai para o primeiro colocado da categoria Amador, que também ganhará um curso de Inglês. O segundo e o terceiro colocados da Amador, assim como os três primeiros das demais categorias, receberão premiações em peças de skate e materiais, e vestuários para skatistas, como shapes, trucks, rodas, rolamentos, lixas, tênis, T-shirts, casacos de moletom, gorros, cintos, meias, bermudas, entre outros.

Informações sobre as inscrições podem ser obtidas pelo WhatsApp (24) 992364994, ou pelo perfil da Associação dos Skatistas de Volta Redonda no Instagram: @askvr2021.