Publicado 29/11/2022 19:01

Volta Redonda - A prefeitura de Volta Redonda, informou que a partir desta quarta-feira (30), o Fundo Comunitário de Volta Redonda (Furban-VR) inicia uma obra para colocação de telhas no Túnel 20, no bairro Água LImpa, para melhorar a drenagem de água da chuva no local. Para a realização dos trabalhos, a passagem será interditada a partir das 7h desta quarta-feira (30). A interdição deve durar 60 dias aproximadamente, tempo previsto para a conclusão da obra.



Ônibus

Por causa do fechamento do Túnel 20, a Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana (SMTMU) informou que a linha de ônibus 205B - Água Limpa X Conforto (Pedreira) - deixará de atender a Rua Rio Araguaia durante o período da obra.