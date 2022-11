Em torno de 710 fêmeas e 300 machos – entre cães e gatos – passaram pelo procedimento - SMMA/Secom PMVR

Publicado 29/11/2022 12:26

Volta Redonda - Mais de mil animais foram beneficiados neste ano pelo programa “Cidadania Animal”, da prefeitura de Volta Redonda. O projeto oferece gratuitamente castração para cães e gatos, priorizando protetores e acumuladores no atendimento, viabilizando também o transporte através de uma ambulância.

Em torno de 710 fêmeas e 300 machos – entre cães e gatos – passaram pelo procedimento. A maioria dos animais é proveniente de fiscalização de maus-tratos, acompanhados pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA) e pelo CCZ (Centro de Controle de Zoonoses). Novas vagas serão reabertas em janeiro do próximo ano.

O “Cidadania Animal” é realizado por meio de uma parceria com o Governo do Estado do Rio de Janeiro que, através do programa RJPET, realiza o procedimento de castração. As cirurgias foram feitas no Cirac (Centro Integrado de Recolhimento, Assistência e Controle de Animais), em Porto Real.

A coordenadora de Defesa e Bem-Estar Animal da SMMA, Ana Andrade, citou que o programa “Cidadania Animal” proporcionou agilidade nos procedimentos de castração, mencionando também a participação de protetoras de animais que contribuíram durante as ações do projeto.

“O projeto é muito importante para dar agilidade na fila de castração, principalmente do Centro de Controle de Zoonoses, e diminuir a quantidade de crias indesejadas abandonadas. As protetoras tiveram um papel fundamental para ajudar a organizar, pois algumas se voluntariaram, como Rosimar, Janilda e Nádia, por exemplo”, disse.