Publicado 28/11/2022 15:21

Volta Redonda - A prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Ação Comunitária (SMAC), firmou parceria com a CBSI (Companhia Brasileira de Serviços de Infraestrutura) para selecionar candidatos para mais de 500 vagas de emprego. As entrevistas serão realizadas em 18 unidades de Cras (Centros de Referência de Assistência Social) entre os dias 29 de novembro e 9 de dezembro deste ano.

As vagas disponíveis para contratação imediata são para Líder de Limpeza Industrial, Auxiliar de Limpeza Industrial, Auxiliar de Medição e Técnico de Segurança do Trabalho. Para fazer a entrevista, que será conduzida por funcionário da CBSI, é necessário apresentar Carteira de Trabalho (CTPS), cópia do documento de identidade (RG) e currículo atualizado. Os candidatos devem ter 18 anos ou mais.

A secretária de Ação Comunitária, Carla Duarte, afirmou que essa é uma oportunidade para que o público possa participar de um processo seletivo mais próximo de sua residência, através dos Cras, que são portas de entrada para inclusão. “É só chegar, com os documentos em mãos, nas datas marcadas para cada unidade”, avisou.

Confira a tabela com as datas das entrevistas em cada unidade de Cras:

29/11 – Cras Retiro (manhã) e Cras Siderlândia (tarde);

30/11 – Cras Vila Brasília (manhã) e Santa Cruz (tarde);

01/12 – Cras Volta Grande (manhã) e Água Limpa (tarde);

02/12 – Cras São Sebastião e Cras Caieiras (manhã);

05/12 – Cras Roma (manhã) e Cras Monte Castelo (tarde);

06/12 – Cras São Carlos (manhã) e Cras São Cristóvão (tarde);

07/12 – Cras Açude (manhã) e Cras Jardim Belmonte (tarde);

08/12 – Cras Santo Agostinho (manhã) e Cras Três Poços (tarde);

09/12 – Cras Dom Bosco (manhã) e Cras Padre Josimo (tarde).

O horário de atendimento pela manhã vai das 8h às 12h, e à tarde, das 13h às 17h.