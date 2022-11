Publicado 26/11/2022 16:40

Volta Redonda - A prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), firmou parceria com o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ), para a cessão de imagens de monitoramento do município, que poderão ajudar nas investigações do órgão. Representantes do MPRJ em Volta Redonda visitaram a sede da Semop, na Ilha São João, nesta semana, para conhecer o sistema do projeto “Cidade Monitorada”.

O promotor de Justiça e coordenador do Centro Regional de Apoio Administrativo e Institucional do MPRJ em Volta Redonda, Henrique Bastos, e sua equipe de investigadores conheceram detalhes do sistema de monitoramento, que terá cerca de mil câmeras, entre os modelos: fixa, dome (que gira 360 graus) e OCR (que faz leitura de placas), registrando o cotidiano das ruas, praças e acessos da cidade.

Durante a visita, o secretário municipal de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, explicou como funciona o sistema e de que maneira poderá ser explorado.

“Disponibilizamos as imagens do nosso monitoramento para a 93ª DP (Delegacia de Polícia); à 5ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar (DPJM) e estamos alinhando junto ao delegado da Polícia Federal (PF) em Volta Redonda, Pedro Paulo da Rocha. Entendemos que quanto mais órgãos de interesse tiverem acesso, mais resultados positivos conseguiremos contra as atividades criminosas”, disse.

“O sistema é muito útil em várias áreas ao MP. Algumas denúncias precisam ser investigadas e o servidor leva muito tempo nesse processo. As câmeras serão de muita serventia e agilidade no resultado”, avaliou o promotor de Justiça Henrique Bastos, acrescentando que “a parceria é muito boa e vai otimizar o trabalho do MP, diminuir os recursos humanos e atender ao interesse público, além de desonerar o Estado, pois poderá evitar uma longa investigação”.

Um treinamento aos servidores deverá ser marcado, após feitas todas as adaptações necessárias e que foram detalhadas pelo diretor-presidente da Empresa de Processamento de Dados (EDP-VR), Edvaldo Silva, também presente à visita.