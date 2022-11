Programa prevê cadastramento e ações de prevenção ao câncer de colo de útero e câncer de mama - Geraldo Gonçalves/Secom PMVR

Programa prevê cadastramento e ações de prevenção ao câncer de colo de útero e câncer de mamaGeraldo Gonçalves/Secom PMVR

Publicado 25/11/2022 16:16

Volta Redonda - Autoridades e representantes de instituições de Volta Redonda celebraram na manhã desta sexta-feira (25), no gabinete do prefeito Antônio Francisco Neto, o lançamento do Programa de Prevenção ao Câncer (PREVENIR) – que prevê cadastramento e ações de prevenção ao câncer de colo de útero e câncer de mama. A ser implantado pela secretaria de Saúde (SMS), o programa pioneiro foi idealizado pela médica oncologista Luciana Francisco Netto, que também será responsável pela coordenação, e criado em parceria com a equipe da SMS. Neste sábado acontece o “Dia D”, com atividades e cadastramento de famílias na praça do bairro Vila Mury.

O evento de lançamento no gabinete foi iniciado com uma apresentação da secretária municipal de Saúde, Maria da Conceição de Souza Rocha, que mostrou números da saúde municipal, índices relacionados aos cânceres de mama e colo uterino e o planejamento da secretaria para a implantação do PREVENIR.

“A saúde é construída no coletivo e agradeço a todos os parceiros e envolvidos para que esse projeto fosse iniciado, principalmente à Dr. Luciana e toda a equipe da Saúde que têm sido fundamentais para implantarmos mais um importante projeto em Volta Redonda”, disse Conceição.

Em seguida foi a vez da médica oncologista Luciana Francisco Netto apresentar informações sobre a importância do programa, as etapas e os objetivos da implantação do PREVENIR em Volta Redonda.

“Dentre os objetivos do programa, queremos aumentar a cobertura de exames preventivo e de mamografia, entre outras metas, para garantir um cuidado integral. Esse rastreio que faremos dos cânceres de mama e colo de útero, por meio do programa, já acontece em Volta Redonda e agora teremos uma nova forma de abordar, ou seja, no lugar de aguardamos as mulheres da população-alvo virem às unidades de saúde, vamos até elas para convidá-las a fazerem os exames”, disse Luciana, lembrando que o rastreio é voltado justamente para pessoas que não apresentam sintomas e que, por isso, podem não utilizar com frequência o sistema de saúde.

O programa

O PREVENIR vai começar pelo rastreamento do câncer de mama e do colo uterino, por conta da campanha “Primavera Rosa”. A população-alvo é formada por mulheres entre 25 e 64 anos para o câncer do colo do útero, e mulheres a partir de 50 anos de idade para o câncer de mama. O objetivo é assegurar às mulheres com alteração nos exames, acesso ao diagnóstico precoce e tratamento imediato para reduzir os óbitos por estes tipos de câncer no município.

Presente ao lançamento do programa no gabinete do prefeito Neto, o médico oncologista Gélcio Luiz Quintella Mendes, que é coordenador de Assistência e diretor-geral substituto do Inca (Instituto Nacional do Câncer), agradeceu o convite e falou sobre o apoio na elaboração do PREVENIR.

“Fui professor da Luciana e pude participar da construção desse movimento virtuoso e que traz a possibilidade de melhorar a saúde como um todo, a partir da prevenção ao câncer. Obrigado pelo convite, parabéns à Luciana, ao prefeito Neto e a todos os envolvidos”, agradeceu o médico.

O prefeito Antônio Francisco Neto agradeceu às parcerias que colaboraram para que o programa fosse iniciado em Volta Redonda.

“Acreditamos muito nesse projeto e tenho certeza que ele vai nos ajudar a realizar um sonho que tenho: o de fazer uma saúde acima da média em Volta Redonda”, frisou Neto.

Participaram também do lançamento o deputado federal delegado Antonio Furtado; o deputado estadual eleito Munir Francisco; o presidente da FOA (Fundação Oswaldo Aranha), Eduardo Prado; o diretor-presidente do Saae-VR (Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda), Paulo César de Souza, o PC; o secretário municipal de Cultura, Anderson de Souza; além de representantes da Unimed-VR, da secretaria de Saúde, incluindo a equipe da UBSF Vila Mury.

“Dia D”

Em parceria com o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda (Saae-VR), a secretaria de Saúde inicia neste sábado (26), às 9h, o piloto do programa com a realização do “Dia D”, na praça do bairro Vila Mury, próximo à Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF). No local será iniciado o cadastramento de 100% das famílias na área de abrangência da unidade básica, e serão percorridas 97 ruas para o cadastramento de 6 mil famílias.

O cadastramento é previsto pelo Ministério da Saúde e irá auxiliar em outras políticas de saúde, como os programas antitabagismo e para pacientes hipertensos e diabéticos.