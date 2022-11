O secretário Washington Uchôa, o atleta Rafael Eleutério e o prefeito Neto durante a visita - Cris Oliveira/Secom PMVR

Volta Redonda - O prefeito de Volta Redonda, Antônio Francisco Neto, recebeu na manhã desta quinta-feira (24), o atleta de futebol de cegos, Rafael Eleutério. O jogador estava acompanhado do secretário municipal da Pessoa com Deficiência, Washington Uchôa, e vai representar a cidade em uma competição realizada no Centro de Treinamento Paraolímpico Brasileiro, em São Paulo. Rafael vai jogar a Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol de Cegos pela Asdefipel/RS (Associação dos Deficientes Físicos de Pelotas). Ele vai ser o único atleta do Sul Fluminense a disputar a competição.

Neto parabenizou o atleta pela trajetória e desejou boa sorte na competição. “Parabéns pela carreira, boa sorte no novo desafio e bons jogos. É uma honra ter você representando Volta Redonda e pode ter certeza que você é um orgulho para a nossa cidade”, disse o prefeito.

O secretário municipal da Pessoa com Deficiência, Washington Uchôa, comentou o projeto de criar um time de futebol de cegos em Volta Redonda. “Rafael vai representar nossa cidade e nosso objetivo é criar um time também em Volta Redonda. Hoje ele está indo nos representar em outro estado e amanhã a ideia é ter isso aqui em nossa cidade. É importante para inclusão mostrar que eles também são capazes de jogar bola e fazer bonito”, salientou Washington.

Rafael comentou sobre a competição, frisou a importância da visita e falou um pouco sobre sua carreira. “Surgiu o convite, vou estar lá participando como único atleta do Sul Fluminense e vai ser bacana demais. Não é o primeiro campeonato que eu participo, já disputei o mesmo campeonato por Volta Redonda, tivemos aqui na cidade, por duas vezes, um time da modalidade. Tenho essa trajetória, já estive em várias equipes, essa visita agora ao prefeito é importante, vamos continuar trabalhando para ter esse time aqui novamente”, afirmou.

“Quem quiser conhecer um pouco mais sobre o trabalho, é só buscar o meu canal ‘Visão de Rafael’, no YouTube, onde disponibilizamos um documentário com exemplos. É bem interessante”, convidou o jogador.

A competição

A partir do próximo domingo (27) acontece no Centro de Treinamento Paraolímpico, em São Paulo, o Campeonato Brasileiro de futebol de cegos – Série B, que terá a participação de oito clubes que disputarão duas vagas na primeira divisão.

A segunda divisão do futebol de cegos não foi realizada em 2020 e 2021 por conta da pandemia de Covid-19. O torneio conta com dois grupos de quatro equipes que se enfrentam entre si em turno único. As duas primeiras de cada chave se cruzam nas semifinais (1º A x 2º B; 1º B x 2º A).