Apresentação contará com a participação das orquestras II e III, além de Sopros e Percussão do projetoDivulgação/Secom PMVR

Publicado 24/11/2022 13:42

Volta Redonda - A Orquestra de Cordas do projeto “Volta Redonda Cidade da Música” realiza nesta sexta-feira (25), às 19h, um concerto gratuito na Igreja Presbiteriana Central, na Vila Santa Cecília. A apresentação contará com a participação das orquestras II e III, além de Sopros e Percussão do projeto.

“No programa estão obras de grandes clássicos como Bach, Handel, Sibelius, Holst, Britten e Villa- Lobos, e solos da violinista Greice Kelly de Souza e Mariana Pimenta”, disse a maestrina Sarah Higino, que será a regente do concerto. A Orquestra de Cordas de Volta Redonda terá em sua programação obras de Jean Sibelius (Andante Festivo); Gustav Holst (Book Green Suite, Prelude, Air, Dance); e Villa Lobos (O Canto do Cisne Negro), com participação de Mariana Pimenta no violoncelo.

O programa terá também obras de Guerra Peixe (Concertino para violino e cordas, Allegro Comodo), com participação de Greice Kelly Barras de Souza no violino; além de Benjamin Britten (Simple Symphony, Boisterous Bourré, Sentimental Saraband, Frolicsome Finale) e John Rutter (Look the World). Com direção de Verônica Egídio Netto, as orquestras II e III irão apresentar músicas de Handel (Marcha em Ré M), Bach (Arioso) e J. B. Senaille (Allegro Spritoso).

Projeto

A Orquestra de Cordas de Volta Redonda faz parte do projeto “Volta Redonda Cidade da Música”, mantido pela prefeitura e que beneficia cerca de 4 mil alunos da Rede Municipal de Ensino – Secretaria Municipal de Educação (SME) e Fevre (Fundação Educacional de Volta Redonda). Criado pelo maestro Nicolau Martins de Oliveira, o “Cidade da Música” ainda inclui Banda Mini, Banda de Metais, Banda de Concerto, Coro Infanto Juvenil, Coro Misto, Orquestra de Violinos e Orquestra de Violoncelos.

Serviço:

Evento: Concerto da Orquestra de Cordas do projeto “Volta Redonda Cidade da Música”.

Local: Igreja Presbiteriana Central – Rua 165, nº 293, Vila Santa Cecília.

Data: 25/11/2022.

Horário: 19h.