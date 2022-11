Joyce, que é médica, levou o filho Joaquim, de 9 meses, para vacinar contra a Covid-19 - Cris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 23/11/2022 21:16

Volta Redonda - A prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), iniciou nesta quarta-feira (23), a vacinação contra a Covid-19 para todas as crianças entre 6 meses e 2 anos, 11 meses e 29 dias de idade. A primeira dose da Pfizer Baby está sendo aplicada em quatro unidades básicas de saúde e da família (UBSFs) dos bairros: Conforto, Jardim Paraíba, Retiro 1 e São Luiz, das 8h às 16h. Os pais ou responsáveis devem apresentar a caderneta de vacinação, CPF ou cartão SUS da criança.

Um dos vacinados nesta quarta-feira, na UBS Jardim Paraíba, foi o pequeno Joaquim Ramos, de 9 meses de idade. A mãe Joyce de Oliveira – que é médica – ressaltou a importância da vacinação contra a Covid-19 para as crianças.

“Decidi vacinar o meu filho para proteger a vida dele. A vacina é fundamental para frear a transmissão da doença, eu fiquei muito preocupada nesse período, pois ele ainda não havia sido vacinado. Desde a liberação da Pfizer Baby confiei na eficácia do imunizante, vejo muitas pessoas questionando essa vacina, sendo que há outras utilizadas há muito tempo em crianças desta mesma faixa etária. Devemos acreditar na ciência e proteger nossos filhos”, frisou Joyce.

Outra mãe que também é profissional de saúde, a enfermeira Milene de Souza, que atua na rede municipal de saúde de Volta Redonda, levou a pequena Maria Eduarda, de 1 ano e 7 meses, para vacinar na unidade.

“Tendo em vista o aumento de casos da Covid-19, neste momento incentivo que outros pais possam vacinar seus filhos. Proteger as crianças desta faixa etária – que são mais suscetíveis à contaminação – é primordial. Hoje estou irradiando felicidade ao ver minha filha vacinada”, celebrou Milene.

Esquema de vacinação

O esquema de vacinação da Pfizer Baby requer três doses do imunizante; sendo as duas doses iniciais administradas com quatro semanas de intervalo, e a terceira, oito semanas depois.