Revólver calibre 38 e munições foram encontrados embaixo na cama do suspeito de 17 anosDivulgação/PMERJ

Publicado 23/11/2022 12:28

Volta Redonda - Policiais militares do 28o Batalhão da PM foram acionados no início da noite desta terça-feira (22) para atender a uma ocorrência de roubo de carro na Rua Dois, no bairro Conforto, em Volta Redonda. De acordo com o registro policial, o proprietário do veículo informou aos policiais que o automóvel tinha rastreador GPS, que indica a localização do carro em tempo real.

Com essa informação, a guarnição - com contava com a Supervisão de (Oficial) Graduado - conseguiu rastrear o automóvel até o bairro Vila Coringa, em Barra Mansa. Os policiais então fizeram contato com uma equipe da P2 (Serviço Reservado da Polícia Militar), que se deslocou até o local indicado, onde flagraram dois suspeitos saindo do veículo. Os dois - sendo um deles um menor de 17 anos e outro um jovem de 18 anos - foram revistados pelos policiais, que não encontraram nada de ilícito.

A equipe informou então aos dois suspeitos sobre a denúncia do roubo carro, e eles confessaram o crime. Questionados sobre a arma usada no assalto, o menor afirmou que havia deixado o artefato em casa. Os policiais seguiram até a residência, onde informaram à mãe do suspeito sobre o ocorrido. A mulher autorizou a entrada dos policiais na residência, e os agentes localizaram a arma - um revólver 38, com seis munições intactas - na cama do suspeito, embaixo do colchão. O suspeito de 18 anos foi autuado e preso pelos crimes de roubo e porte ilegal de arma de fogo, enquanto o adolescente foi autuado por fato análogo aos mesmos crimes, ficando apreendido.