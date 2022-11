Publicado 22/11/2022 11:27

Volta Redonda - Policiais militares do 28o Batalhão da PM atenderam a uma ocorrência de homicídio na noite desta segunda-feira (21), na Rua 5B, no bairro Belo Horizonte, em Volta Redonda. De acordo com informações da PM, o local seria área de atuação da facção criminosa TCP (Terceiro Comando Puro).

No registro da ocorrência, os PMs informaram que foram acionados para verificar a ocorrência de um homem baleado, no bairro Belo Horizonte. Chegando ao local, a vítima - um homem de 41 anos, identificado no registro como Ronald Ferreira - foi encontrada morta pelos policiais. Segundo as informações preliminares, registradas no boletim de ocorrência pelos PMs, o homem levou aproximadamente 13 tiros.