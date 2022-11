Zoo recebe em média 10 ouriços por ano, a maioria filhotes, geralmente recolhidos pelo Corpo de Bombeiros - Divulgação/Secom PMVR

Publicado 21/11/2022 18:57

Volta Redonda - No último sábado (19), o Zoológico Municipal de Volta Redonda (Zoo-VR) devolveu à natureza mais cinco animais oriundos de resgate: quatro gambás-de-orelha-preta (Didelphis aurita) e um ouriço-cacheiro (Coendou villosus). A soltura dos animais ocorreu em uma unidade de conservação, nos arredores da cidade.

Em sua maioria resgatados ainda filhotes, as espécies estiveram sob os cuidados da equipe do zoológico até que atingissem idade suficiente para viverem sozinhos. Os gambás receberam os cuidados no Zoo-VR por cerca de três meses. Já o ouriço, por ter dado entrada com ferimento sério, esteve sob cuidados por cerca de um ano e meio.

“O ouriço veio de resgate pelo Corpo de Bombeiros de Volta Redonda, e apresentava um ferimento na metade da extensão das costas. Os gambás foram trazidos pela população”, contou Jadiel Teixeira, que é o coordenador do Zoo-VR.

Segundo Jadiel, a média de recebimentos de ouriços no zoológico é de cerca de 10 indivíduos por ano, sendo a maioria filhotes. Ele orienta como a população deve proceder quando encontrar algum animal desses. “Pode ligar para os Bombeiros, pelo 193, para eles efetuarem o recolhimento, ou para o zoológico (3350-7276), para ter alguma orientação”, lembrou o coordenador.

Programa de reabilitação

Em junho deste ano, o Zoológico Municipal realizou a soltura de 25 aves da espécie periquitão-maracanã e uma ararinha-maracanã, em uma área de preservação na cidade, após um período de reabilitação. Os animais foram resgatados em 2021, em áreas urbanas do município, sendo que alguns filhotes de periquitão-maracanã estavam feridos.

Para o cuidado desses animais, o Zoo-VR conta com um programa de reabilitação e reinserção de animais silvestres na natureza. Ao receber um espécime, um dos primeiros passos é oferecer tratamento médico-veterinário adequado, com objetivo de ingressá-lo novamente à natureza. Primeiro é feita uma avaliação física e comportamental para, em seguida, ser encaminhado à reabilitação onde receberá o tratamento.

O processo de soltura depende das habilidades do animal. Os mais recebidos pelo programa de reabilitação do Zoológico Municipal são as aves, como: periquitão-maracanã, maritacas, ararinha-maracanã, papagaio, coruja, tucano, urubu e ainda mamíferos como gambá e répteis como jabuti.