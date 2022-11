PMs relataram que ocorrência foi acompanhada por uma conselheira tutelar - Divulgação/Secom PMVR

Publicado 21/11/2022 15:37

Volta Redonda - Policiais militares do 28o Batalhão da PM apreenderam no fim da tarde deste domingo (20) um jovem de 17 anos - que completa a maioridade no dia 26 de novembro, seis dias depois de ser detido - por suspeita de tráfico, no bairro Santa Inês, em Volta Redonda.

De acordo com o registro da ocorrência feito pelos policiais, eles receberam informações de transeuntes sobre indivíduos que estariam realizando tráfico de drogas na Rua Carlos Gomes, no Santa Inês. Chegando ao local indicado, um escadão nas imediações, dois suspeitos - um de 17 anos e outro de 19 anos - foram flagrados pelos policiais militares. Após fazerem uma revista pessoal, foram encontrados com o menor de 17 anos foram encontrados 69 pinos de cocaína (total 19 gramas, de acordo com perícia posterior) ; nove trouxinhas de maconha (64 gramas); nove pedras de crack (1,5 gramas); um rádio transmissor; dois celulares; um carregador de celular; uma mochila e R$ 66 em dinheiro. Com o indivíduo de 19 anos, nada foi encontrado.

Os suspeitos foram encaminhados para a 93a Delegacia de Polícia (Volta Redonda), onde o maior de idade foi ouvido e liberado, e o menor ficou apreendido, por fato análogo ao tráfico de drogas. Os policiais militares relataram na ocorrência que foram usadas algemas para a “segurança dos envolvidos”, e que estes foram apresentados na delegacia “sem lesões provenientes da abordagem”. Os agentes também destacaram que a ocorrência foi acompanhada por uma conselheira tutelar.