21/11/2022

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos (SMDH) de Volta Redonda promove nesta terça-feira (22), o Fórum de Políticas Públicas para Mulheres, com o tema “Os Desafios e as Perspectivas para a Retomada da Política para Mulheres”. Com a presença de mulheres ativistas e que atuam nas políticas públicas, o evento será realizado no auditório do Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ), campus Volta Redonda.

O fórum inicia na cidade a campanha “16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres” – mobilização anual e internacional que começa no dia 25 de novembro, que é o Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres. A campanha anual é uma estratégia de mobilização de indivíduos e organizações, em todo o mundo, para engajamento na prevenção e na eliminação da violência contra as mulheres e meninas.

Para falar sobre o tema durante o fórum, participarão a pedagoga Adriana Mota, que é coordenadora nacional da AMB (Articulação de Mulheres Brasileiras); a economista Angela Fontes, que também atua como consultora do Ibam (Instituto Brasileiro de Administração Municipal) e é conselheira titular no Conselho Estadual dos Direitos da Mulher (Cedim-RJ); e a psicóloga Nancy Lamenza, professora adjunta de Psicologia da UFF (Universidade Federal Fluminense) de Volta Redonda. Os interessados em participar do fórum podem se inscrever pela internet: https://forms.gle/t9FGKK15UVDE5UtB9.

Campanha – A campanha dos “16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres” vai até 10 de dezembro – Dia Internacional dos Direitos Humanos. No Brasil, a mobilização abrange o período de 20 de novembro a 10 de dezembro. Foi iniciada por ativistas no Instituto de Liderança Global das Mulheres, em 1991, e continua a ser coordenada anualmente pelo Centro para Liderança Global das Mulheres.