Suspeitos e material apreendido foram para a 93a DP (Volta Redonda), onde permaneceram presos - Divulgação/PMERJ

Suspeitos e material apreendido foram para a 93a DP (Volta Redonda), onde permaneceram presosDivulgação/PMERJ

Publicado 21/11/2022 16:15

Volta Redonda - Policiais militares do 28o Batalhão da PM estavam em deslocamento para uma operação no bairro Ilha Parque, em Volta Redonda, na noite deste domingo (20), quando receberam informações que havia três elementos estavam armados e com drogas em um carro, circulando pelo bairro.

Os policiais fizeram contato com agentes do Serviço Reservado (P2) da Polícia Militar, e uma equipe se deslocou até o local, onde foi feito um cerco ao veículo, na Avenida Beira Rio, no Ilha Parque. Os suspeitos ainda tentaram fugir com o veículo em marcha ré, mas não conseguiram e os policiais fizeram a abordagem.

Na revista pessoal dos elementos, nada foi encontrado, mas ao fazer uma busca no carro, os PMs encontraram embaixo do banco do carona uma pistola calibre 9 milímetros, com a numeração raspada, kit rajada e 13 munições; uma sacola com 10 pinos de cocaína (total de 5 gramas, de acordo com informações da ocorrência policial), 10 trouxinhas de maconha (total de 20 gramas) e duas pedras de crack (total de 1 grama); além de um aparelho celular quebrado. Foram encontrados ainda R$ 61 em espécie no banco traseiro do veículo.

Os policiais perguntaram aos suspeitos - de 19, 24 e 39 anos - de quem era o material, mas os homens permaneceram em silêncio. Um deles disse somente que “era do tráfico do Vale Verde e veio reforçar o tráfico no Ilha Parque”. Os suspeitos e o material apreendido foram encaminhados para a 93a Delegacia de Polícia (Volta Redonda), onde os homens foram autuados por tráfico e associação para o tráfico, e permaneceram presos.