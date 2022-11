Encontro mensal debateu melhorias na segurança pública em Volta Redonda - Divulgação/Secom PMVR

Encontro mensal debateu melhorias na segurança pública em Volta RedondaDivulgação/Secom PMVR

Publicado 23/11/2022 21:30

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) de Volta Redonda, com sede na Ilha São João, recebeu nesta semana uma reunião do Conselho Comunitário de Segurança (CCS). O encontro mensal debateu melhorias na segurança pública em Volta Redonda e reuniu 19 presidentes de Associações de Moradores, além de representantes das Polícias Militar, Civil, Guarda Municipal, Corpo de Bombeiros e OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) da cidade, além do deputado estadual eleito Munir Neto, o vereador Lela, entre outros.

O comandante do 28º BPM (Batalhão da Polícia Militar), coronel Ronaldo Martins, afirmou que a instituição quer ficar mais próxima das associações de moradores, que conhecem os problemas dos bairros e nos ajudam na solução. Já o titular da delegacia da 93ª Delegacia de Polícia Civil (Volta Redonda), Jorge Luiz Rodriguez, disse que é preciso que as associações de moradores participem mais, através do número 197 (Disque Denúncia da Polícia Civil).

“O encontro de hoje é muito importante, porque conta com a participação de diversos presidentes de associações, que conseguiram resumir para as autoridades as suas dificuldades, além de propor soluções”, ressaltou também a presidente do Conselho Comunitário de Segurança, Rosane Sares.

“As reuniões promovidas pelo CCS são muito importantes para as forças de segurança, norteando os planejamentos e as ações, uma vez que são colocados os problemas mais graves enfrentados pela população na área de segurança. Isso dá a oportunidade de resolvermos da melhor forma possível, tornando a cidade mais segura”, destacou o secretário municipal de Ordem Pública, Luiz Henrique Monteiro Barbosa.