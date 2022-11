Publicado 24/11/2022 13:47

Volta Redonda - A prefeitura de Volta Redonda lança nesta sexta-feira (25), às 10h, no gabinete do prefeito Antônio Francisco Neto, o Programa de Prevenção ao Câncer – PREVENIR. O programa pioneiro, que será implantado pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), foi idealizado pela médica oncologista Luciana Francisco Netto - que também será responsável pela coordenação - e criado em parceria com a equipe da secretaria.

O PREVENIR vai começar pelo rastreamento do câncer de mama e do colo uterino, por conta da campanha “Primavera Rosa”. A população-alvo é formada por mulheres entre 25 e 64 anos para o câncer do colo do útero, e mulheres a partir de 50 anos de idade para o câncer de mama. O objetivo é assegurar às mulheres com alteração nos exames, acesso ao diagnóstico precoce e tratamento imediato para reduzir os óbitos por estes tipos de câncer no município.

Segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA), o câncer de mama é a primeira causa de morte por câncer na população feminina em todas as regiões do Brasil, exceto na região Norte, onde o câncer do colo do útero ocupa o primeiro lugar. Na mortalidade proporcional por câncer em mulheres, em 2020, as mortes por câncer do colo uterino ocuparam o terceiro lugar no país.

A médica Luciana Francisco Netto ressaltou que o rastreio dos cânceres de mama e colo de útero já acontece em Volta Redonda.

“O que muda é a forma de abordagem. No lugar de esperar as mulheres que fazem parte da população-alvo procurarem a unidade de saúde, elas serão convidadas a fazerem os exames. Além disso, é feito trabalho de conscientização de que o rastreio é voltado justamente para pessoas que não apresentam sintomas e que, por isso, podem não utilizar com frequência o sistema de saúde”, explicou.

Projeto piloto será na UBSF Vila Mury

Para assegurar o acesso aos exames preventivos para o câncer de mama e colo uterino, a secretaria de Saúde, em parceria com o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda (Saae-VR), iniciará um projeto piloto para realização do cadastramento de 100% das famílias na área de abrangência da Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) Vila Mury. Serão percorridas 97 ruas para o cadastramento de 6 mil famílias.

Este cadastramento é previsto pelo Ministério da Saúde e irá auxiliar em outras políticas de saúde, como os programas antitabagismo e para pacientes hipertensos e diabéticos. “Por isso a importância de cadastrar a população como um todo e não só a população feminina”, disse Luciana.