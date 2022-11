Posto de Comando de Monitoramento Móvel estará na Praça Brasil e vai monitorar imagens da área do evento - Divulgação/Secom PMVR

Publicado 25/11/2022 11:48

Volta Redonda - As forças de segurança que atuam em Volta Redonda estarão de prontidão neste fim de semana (25 a 27), durante a realização do projeto ‘Sesc Nova Música Convida’, na Biblioteca Municipal Raul de Leoni e na Praça Brasil, na Vila Santa Cecília. Agentes da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), da Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR), do 28º Batalhão de Polícia Militar (BPM) e do programa “Segurança Presente” vão trabalhar de forma integrada.

Durante os dias de evento, o ônibus Ordem Pública (Posto de Comando de Monitoramento Móvel) estará na Praça Brasil. O veículo vai monitorar as imagens de toda a área do evento, que são recebidas pelas câmeras externas e das que são geradas por câmeras próprias, facilitando a ação dos agentes que estarão na praça e seu entorno. No interior do ônibus, servidores da Semop vão acompanhar as imagens em tempo real.

A rua lateral direita à Praça Brasil está interditada para veículos desde a zero hora desta sexta-feira. A via será liberada à zero hora de segunda-feira, dia 28.

“Estaremos trabalhando no fluxo do trânsito para evitar transtornos e teremos agentes pela praça e entorno cuidando da segurança”, informou o secretário municipal de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa.