Neste sábado (26), a partir das 20h, Ramiro Mart se apresenta no festival ‘Nova Música Convida’, na Praça BrasilDivulgação

Publicado 26/11/2022 11:44

Volta Redonda - À meia-noite deste sábado (26), o rapper volta-redondense Ramiro Mart lança o 5º álbum de sua carreira. Intitulado ‘Pulso’, a produção estará disponível a partir das 00h, nos canais do artista nas principais plataformas de streaming - Spotify, Deezer, Apple Music, Youtube, Amazon Music e T I D A L. Para ouvir as oito faixas, basta pesquisar o nome do artista e do álbum em uma dessas plataformas mencionadas.

O álbum Pulso

Atualmente, Ramiro Mart segue a trilha da cultura hip-hop com uma bagagem de mais de 20 anos na cena do rap nacional como MC, produtor musical e engenheiro de áudio. São diversas produções de um trabalhador da cultura que transformou a sua vida em um processo de dedicação exclusiva à música. Aliando a vivência ao estudo - Ramiro estudou Produção Fonográfica - o artista é um dos nomes fundamentais para se entender o rap nacional no século XXI. Além de uma carreira repleta de discos, EP’s e projetos marcantes, Ramiro Mart é parte de um dos grupos mais interessantes do rap underground nacional: Tetriz (junto ao Matéria Prima e ao Goribeatzz).

O álbum “Pulso” segue uma proposta diferente de tudo que Ramiro já lançou. O rapper se uniu a Goribeatzz mesclando duas de suas heranças mais caras em Pulso. Os lutos atravessados pelo artista deram luz à união de toda a sua experiência com suas raízes familiares. Fruto de uma família evangélica, Ramiro teve o auxílio do seu irmão Ronan Castro - músico gospel - para juntos reunirem um verdadeiro super grupo de músicos. Com isso, o artista colocou suas rimas sobre as bases firmemente ancoradas na tradição do Soul, do Funk e do Jazz.

A banda é formada parte por Ronan Castro (piano, rhodes e órgão) com músicos e vozes da igreja e parte através da caminhada de Ramiro Mart pelo mundo da música “profana” conta com: Maressa Carneiro (violino), LV (baixo), Clayton Perreira (guitarra), Pedro Bernardes e Goribeatzz (synths) DJ Novset (Scratch), produzem a organicidade groovada nas raízes do soul, funk e jazz. Além dos músicos Alessandro Dornelos, Thales Dias, Thiago El Niño, Igor Lira, Ashira, Lorena Arruda.

Nova Música Convida

Neste sábado (26), a partir das 20h, Ramiro Mart se apresenta no festival ‘Nova Música Convida’, promovido pelo Sesc Barra Mansa. O evento gratuito, que será realizado na Praça Brasil, na Vila Santa Cecília, em Volta Redonda, reúne nomes da música contemporânea do sul Fluminense nos dias 26 e 27.O festival conta com as atrações musicais: Dj Carol Oliveira, DJ Genesttra, Thiago Elnino e Hodari, DJ Josafá, Juremeiros, além da renomada sambista Leci Brandão.