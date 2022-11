PREVENIR vai cadastrar todas as famílias da área de abrangência da UBSF do Vila Mury, em parceria com o Saae-VR - Cris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 26/11/2022 16:26

Volta Redonda - A prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), lançou neste sábado (26), o piloto do programa pioneiro de prevenção ao câncer do município. O PREVENIR vai cadastrar todas as famílias da área de abrangência da Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) do bairro Vila Mury – cerca de 6 mil –, em parceria com o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda (Saae-VR). O trabalho começou neste sábado, durante evento na Praça Namen Cury, ao lado da unidade, com oferta de serviços sociais e de saúde, em parceria com o UniFOA.

O prefeito Antônio Francisco Neto prestigiou o lançamento do programa e reforçou a importância do PREVENIR. “Acredito que a implantação do programa, pioneiro na prevenção ao câncer, vai nos ajudar a fazer da Saúde de Volta Redonda referência no Estado e até no país”, disse Neto, que aproveitou o evento para aferir a pressão arterial.

A equipe da secretaria de Saúde também esteve na praça para divulgar o cadastramento das famílias e conscientizar sobre a importância da prevenção ao câncer. O PREVENIR vai priorizar o rastreamento do câncer de mama e do colo uterino, por conta da campanha “Primavera Rosa”. A população-alvo é formada por mulheres entre 25 e 64 anos para o câncer do colo do útero, e mulheres a partir de 50 anos de idade para o câncer de mama. Assegurar o acesso aos exames, ao diagnóstico precoce e tratamento imediato para reduzir óbitos é o principal objetivo do programa.

A secretária de Saúde de Volta Redonda, Maria da Conceição de Souza Rocha, ressaltou que o evento, na praça, reuniu todas as linhas de cuidado da Saúde, com foco na prevenção. “Tivemos hoje a parceria do UniFOA, alertando para a prevenção do câncer de boca e aferindo a pressão arterial, por exemplo. Mas o mais importante é informar a população para que receba os nossos cadastradores em casa. Com todos cadastrados temos como identificar quem fez os exames preventivos e buscar a população-alvo que não procurou o serviço”, explicou.

Também estavam no evento a coordenadora da Vigilância em Saúde da SMS, Albanéa Trevisan Baylão; a coordenadora da Atenção Básica, Vanessa Huguenin; além do o presidente da FOA (Fundação Oswaldo Aranha), Eduardo Prado; e do diretor-presidente do Saae-VR, Paulo Cesar de Souza.

O presidente do Saae-VR lembrou que os leituristas da autarquia foram treinados para fazer o cadastramento e terão a supervisão de um agente comunitário de saúde. “O trabalho começa no próximo dia 30 e deve estar concluído no final de fevereiro”, disse.

A coordenadora do programa, a médica oncologista Luciana Francisco Netto, ressalta a importância do trabalho de conscientização da população. “O rastreio previsto pelo PREVENIR é voltado para pessoas que não apresentam sintomas e que, por isso, podem não utilizar com frequência o sistema de saúde”, explicou Luciana, informando que o cadastramento de toda família, que começa na Vila Mury, vai ajudar também em outras políticas de saúde, como os programas antitabagismo e para pacientes hipertensos e diabéticos.

Praça teve atrações para toda a família

O evento na Praça Namen Cury, a principal do bairro Vila Mury, reuniu ação social e serviços de saúde. A secretaria de Saúde levou os serviços de vacinação e aferição de pressão arterial. A Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac) participou com a Brinquedolândia para atender o público infantil, e o Caminhão do Cabelo com serviço de trancistas e corte de cabelo gratuitos. Ainda houve distribuição de pipoca, algodão doce e água.

O presidente da Associação de Moradores dos bairros Vila Mury e Limoeiro, Charley de Almeida Paula, elogiou a iniciativa. “Fico feliz que o programa de prevenção ao câncer comece pelo bairro. Tive câncer de próstata em 2013 e sei da importância do diagnóstico precoce”, falou.

O casal Márcio e Daniele Monteiro, moradores da Vila Mury, também estiveram na praça para se informar sobre o programa. “Vamos receber o pessoal do cadastramento, pois sabemos da importância dos exames preventivos”, disse Daniele. Márcio aproveitou para cortar o cabelo, de graça, no caminhão da Smac. “Viemos nos informar sobre o PREVENIR e vou sair com visual renovado”.