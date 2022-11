PL 6092/22, do vereador Paulinho AP (DEM), foi sancionado pelo prefeito Neto e publicado na terça (22) - Lucas Linhares/Divulgação

PL 6092/22, do vereador Paulinho AP (DEM), foi sancionado pelo prefeito Neto e publicado na terça (22)Lucas Linhares/Divulgação

Publicado 28/11/2022 11:45

Volta Redonda - As rodas culturais de Hip-Hop e as batalhas de rima agora são parte do patrimônio cultural de natureza imaterial de Volta Redonda. O PL 6092/22, do vereador Paulinho AP (DEM), foi sancionado pelo prefeito Antônio Francisco Neto e publicado no Diário Oficial da última terça-feira (22). Também foi instituído em 28 de agosto, o Dia Municipal das Batalhas das Rodas de Rima, no calendário oficial de eventos de Volta Redonda.

As batalhas de rima são aquelas em que dois MCs se enfrentam, improvisando os versos ao som de uma batida. A cultura de rua inclui outras manifestações como grafite, encontros de DJs e beatmakers. Na justificativa do projeto, o vereador cita que essas rodas culturais são encontros comunitários da cultura Hip-Hop que acontecem de maneira periódica em espaços públicos, totalmente gratuitos e sem qualquer restrição à circulação das pessoas.

“Com esta lei queremos assegurar a realização e fomentar as rodas culturais para divulgar o Hip-Hop, valorizar suas atividades, incentivar seu potencial turístico cultural alternativo, promover capacitações e integração dos seus gestores. Fomentar a cultura é uma forma de proporcionar não apenas lazer para as pessoas, mas oportunidade de trabalho também”, afirmou.

O secretário municipal de Cultura, Anderson de Souza, destacou a importância de valorizar essas atividades.

“A cultura Hip-Hop, na qual a Roda de Rima está inserida, trabalha com a transformação social. Uma lei dessa é importante, porque assegura e faz com que a gente possa investir mais e mais, tornando a arte um caminho e a razão de vida para muitos meninos e meninas”, enfatizou Anderson.